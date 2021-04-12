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    11:55, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Замакимам двух областей объявят выговоры из-за роста цен на продукты

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместителям акимов Атырауской и Жамбылской областей объявят строгие выговоры за необоснованный рост цен на социально значимые товары. Об этом заявил первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Цены на социально значимые товары не должны повышаться. В Атырауской, Жамбылской областях мы увидели, что идет рост цен на социально значимые товары. Поэтому заместителям акимов Атырауской и Жамбылской областей надо объявить строгие выговоры. Это поручение акимов областей», - сказал в ходе заседания Правительства Алихан Смаилов.

    Предложение поддержал и Премьер-Министр РК Аскар Мамин.

    «Поддерживаю предложение Алихана Асхановича (Смаилов - прим. ред.) по наказанию в виде строгого выговора ответственным заместителям акимов Атырауской и Жамбылской областей за допущение необоснованного роста цен на социально значимые товары», - заявил Аскар Мамин.

    Ранее в ходе заседания Правительства председатель Нацбанка Ерболат Досаев сообщил, что снижение инфляции до верхней границы целевого коридора 4-6% прогнозируют к концу года в Национальном банке.


    Теги:
    Правительство Атырауская область Правительство РК Регионы Казахстана Цены и тарифы Жамбылская область Акимат Экономика
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