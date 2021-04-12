Замакимам двух областей объявят выговоры из-за роста цен на продукты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместителям акимов Атырауской и Жамбылской областей объявят строгие выговоры за необоснованный рост цен на социально значимые товары. Об этом заявил первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цены на социально значимые товары не должны повышаться. В Атырауской, Жамбылской областях мы увидели, что идет рост цен на социально значимые товары. Поэтому заместителям акимов Атырауской и Жамбылской областей надо объявить строгие выговоры. Это поручение акимов областей», - сказал в ходе заседания Правительства Алихан Смаилов.

Предложение поддержал и Премьер-Министр РК Аскар Мамин.

«Поддерживаю предложение Алихана Асхановича (Смаилов - прим. ред.) по наказанию в виде строгого выговора ответственным заместителям акимов Атырауской и Жамбылской областей за допущение необоснованного роста цен на социально значимые товары», - заявил Аскар Мамин.

Ранее в ходе заседания Правительства председатель Нацбанка Ерболат Досаев сообщил, что снижение инфляции до верхней границы целевого коридора 4-6% прогнозируют к концу года в Национальном банке.