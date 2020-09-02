Замакима Теректинского района ЗКО накажут за дискредитацию госслужбы

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Совет по этике Агентства РК по делам государственной службы в ЗКО рассмотрел дисциплинарное дело в отношении заместителя акима Теректинского района ЗКО Куаныша Шарафутдина в режиме видеоконференцсвязи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Куаныш Шарафутдин допустил ряд проступков, дискредитирующих госслужбу. На квартиру, где проживал госслужащий, не был оформлен договор аренды. Кроме того, арендную плату за жилье он не вносил. Среди прочих проступков заместителя акима района – отсутствие расходных документов на 760 литров бензина и дизельного топлива, выделенных на ликвидацию и предотвращение чрезвычайных ситуаций.

Руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по ЗКО Галым Турсынбаев сообщил членам Совета по этике, что заместитель акима Теректинского района проживал в служебном помещении без оформления соответствующих документов. Глава ведомства отметил, что этот госслужащий, равно как и другие работники бюджетной сферы данного района, не заключили договора аренды на полученное служебное жилье и не платили арендную плату за проживание в нем.

Эти нарушения в работе заместителя акима Теректинского района ЗКО были выявлены в результате проверок госорганов. Как отметил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ЗКО Рустам Акмырзаев, в ходе проверки поступления в бюджет средств от сдачи в наем арендного жилья, построенного в Теректинском районе по государственным программам, их ведомство выявило существенную недостачу поступления средств по арендным квартирам.

«Заместитель аким района Куаныш Шарафутдин в силу своих служебных обязанностей курирует сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, он является председателем комиссии по распределению жилья, строящегося в районе по государственным программам. Именно он должен контролировать вопросы постановки нового арендного жилья на баланс ЖКХ, отслеживать ситуацию по законному распределению жилья среди арендаторов. В итоге, никаких договоров по арендному жилью, где квартиру получил он сам, составлено не было, и оплата с жильцов не взималась», - высказался по этой ситуации Галым Турсунбаев.

У Шарафутдина также есть нарушения в плане бесконтрольного расходования ГСМ: так, на 360 литров дизельного топлива и 400 литров бензина марки АИ-92, выделенных на ликвидацию и предотвращение чрезвычайных ситуаций в районе, нет сопроводительных документов, куда они были израсходованы.

Сам Куаныш Шарафутдин свою вину относительно отсутствия документов на арендное жилье признал. Он пояснил, что в ближайшее время будут составлены договора аренды со всеми жильцами арендных домов. Относительно израсходованного бензина он пояснил, что в период пандемии, когда в спешном порядке пришлось организовывать блок-посты на границах с Уральском и соседним Бурлинским районом, много ГСМ ушло на подвоз вагончиков для временного размещения блок-постов из г.Аксая, для контроля за постами. Подписывать акты на приход-расход бензина в это время, по его словам, у него не было возможности. Отметим, что сейчас Шарафутдин уже возместил за счет собственных средств стоимость дизтоплива и бензина, на которые нет расходных документов.

По результатам рассмотрения указанного дисциплинарного материала, Совет по этике принял решение направить в адрес акима Теректинского района рекомендации о наложении на Куаныша Шарафутдина дисциплинарного взыскания в виде «предупреждения о неполном служебном соответствии» за совершение проступка, дискредитирующего государственную службу.