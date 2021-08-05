Замакима Талдыкоргана уволили после задержания членов мониторинговой группы за взятки

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В производстве Следственного управления Антикоррупционной службы по Алматинской области находится уголовное дело в отношении руководителя ГУ «Отдел предпринимательства г.Талдыкорган» и главного специалиста этого отдела по факту получения взятки, предусмотренное ст. 366 ч. 3 п.п. 2, 4 УК РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление превенции и добропорядочности ДАПК по Алматинской области.

Руководитель данного отдела в сговоре со своим подчиненным – главным специалистом, во время антикризисных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией «Covid-19», несмотря на запрет на организацию и проведение мероприятий с массовым скоплением людей, на системной основе получали взятки в сумме от 20 тысяч до 270 тысяч тенге от рестораторов города и представителей стихийной торговли за непринятие в отношении них административных мер.

Также к уголовной ответственности привлекаются 5 администраторов ресторанов, совершивших дачу вышеуказанных сумм взяток, которые проводили массовые мероприятия.

В рамках уголовного дела руководством Антикоррупционной службы по Алматинской области в акимате города Талдыкорган было проведено совещание с участием акима города, по итогам которого, в целях превентивных мер, а также ввиду ненадлежащего контроля в данном направлении была уволена заместитель акима города Талдыкорган Арзанбекова С.

Расследование уголовного дела продолжается. Другие сведения в интересах следствия в соответствии со ст. 201 УПК не подлежат разглашению.