Замакима столицы - представителям КСК: Неубранный снег может дорого обойтись

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ход работы по своевременной уборке и вывозу снегу обсудили на площадке городского филиала партии Nur Otan. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Заместитель акима столицы Алтынбек Кайсагалиев отметил, что не все руководители обслуживающих компаний подошли к работе добросовестно. В совещании также приняли участие руководители коммунальных служб, подрядных организаций, КСК.

Так, согласно систематическим жалобам жителей на КСК в антирейтинг попали 14 обслуживающих организаций. Только за ноябрь более 50 представителей КСК и обслуживающих компаний за несвоевременную работу по уборке внутридворовых территорий от снега, наледи и сосулек привлекли к ответственности.





«Много вопросов к работе КСК. Вам необходимо активизироваться и показать результаты, убирать снег внутри многоквартирных комплексов должны именно вы - работники КСК. Также районным акиматам нужно уделять особое внимание территориям социальных объектов, школ, больниц, детских садов, остановок и т.д», - сказал А. Кайсагалиев.

Заместитель акима города также отметил, что есть КСК и обслуживающие компании, которые подходят к своей работе ответственно, «нужно брать с них пример».

Всего в городе 2609 многоквартирных жилых домов, 1593 двора, обслуживанием которых занимаются почти 500 организаций (обслуживающие компании и КСК). Для обеспечения чистоты города коммунальные службы работают в три смены.





Таким образом, в столице работа ведется в круглосуточном режиме. В общей сложности в смену город очищают от осадков более 650 единиц спецтехники, более 800 дорожных рабочих. Для борьбы с гололёдом дороги посыпают песко-соляной смесью. Всего за весь период было вывезено 240 тысяч кубометров снега.















