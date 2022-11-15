Замакима Рудного могут уволить за нецензурную брань

15 Ноября 2022, 21:11

15 Ноября 2022, 21:11

Замакима Рудного могут уволить за нецензурную брань

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Совет по этике Костанайской области рассмотрел дисциплинарное дело в отношении заместителя акима Рудного Ануара Ескатова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дело рассмотрено по факту несоблюдения требований законодательства о государственной службе и норм Этического кодекса государственных служащих РК.

«28 сентября текущего года около 12:00 в акимате Рудного произошел конфликт между заместителем акима Рудного Ескатовым А.К. и комендантом по обслуживанию здания акимата Тимохиной Л.А. и Джамбурчиной М.З. Поводом для конфликта послужило выяснение Ескатовым А.К. причины, по которой была закрыта на щеколду дверь заднего фасада здания акимата Рудного. В ходе разбирательств Ескатов А.К. в адрес Тимохиной Л.А. выразился неэтично и некорректно в присутствии работников акимата, охраны, посетителей в количестве пяти человек. Свидетели данного конфликта полностью это подтвердили», - сообщили в департаменте Агентства по делам госслужбы.

Заслушав пояснения замакима Рудного Ануара Ескатова и других участников конфликта, большинством голосов членов Совета по этике принято решение об увольнении с занимаемой должности Ануара Ескатова за несоблюдение требований Закона «О государственной службе Республики Казахстан» и норм Этического кодекса.

Сам Ануар Ескатов вину признает и считает такое поведение для госслужащего неправильным, но и решение членов Совета по этике считает слишком суровым.

«Я госслужбе посвятил 16 лет. Понимаю, что поступил некрасиво и поступок меня как госслужащего не красит. Ни в коем случае не оправдываю свой поступок, я так не должен был себя вести, но все мы люди. Тяжело переносить мне и моей семье тот негатив, который посыпался сейчас на нас через соцсети и СМИ. Рекомендация, вынесенная Советом по этике, слишком сурова. У членов Совета была возможность наложить взыскание в виде неполного служебного соответствия, то есть сделать последнее предупреждение, но меня рекомендовали к увольнению. Наказание, несоизмеримое с моим поступком», - сказал он.

Пока Ануар Ескатов продолжает работу на посту заместителя акима Рудного. Решение остается за акимом Рудного, который должен принять к сведению рекомендацию Совета по этике.