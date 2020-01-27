Замакима района в Карагандинской области стал представитель молодежного кадрового резерва
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Каркаралинском районе назначили нового заместителя акима. Им стал Дидар Кабаев, который сумел пройти отбор в президентский молодежный кадровый резерв. 31-летний замакима родом из этого же района, передает корреспондент МИА «Казифнорм».
Дидар Кабаев окончил КарГТУ и Алматинскую академию экономики и статистики. Трудовую деятельность начал в 2013 году в аппарате акима города Караганды в должности инспектора.
С 2013 по 2016 годы - исполняющий обязанности, затем главный специалист сектора автомобильных дорог ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды».
С 2016 по 2018 годы стал заведующим сектора автомобильных дорог ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды».
Президент Касым-Жомарт Токаев высказал идею о создании кадрового резерва как прозрачного и эффективного социального лифта для талантливой молодежи.
Напомним, 15 января в Акорде прошла встреча Главы государства с представителями Президентского молодежного кадрового резерва.
Как отмечал ранее Глава государства, в этот список вошли лучшие молодые люди, которые доказали свою состоятельность среди сотен и тысяч кандидатов.
Изначально о своем желании участвовать в отборе в Президентский кадровый резерв заявляли 13 тысяч человек. В итоговый список национальной комиссией были отобраны 300 человек. Семь из них – представители Карагандинской области.
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