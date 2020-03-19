Замакима района в Акмолинской области подозревается во взяточничестве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой города Нур-Султан начато досудебное расследование в отношении заместителя акима района Акмолинской области по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Он подозревается в получении взятки в сумме 600 тыс. тенге за подписание актов выполненных работ и за общее покровительство.

Предварительное следствие продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемого, с определением степени его виновности, будет вынесено судом.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.