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Замакима района подозревают в незаконном согласовании схемы земучастков близ аэропорта Алматы

20 Февраля 2020 19:40
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Замакима района подозревают в незаконном согласовании схемы земучастков близ аэропорта Алматы

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Алматинской области проводится досудебное расследование в отношении заместителя акима Енбекшиказахского района по факту превышения власти и должностных полномочий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

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«Он подозревается в том, что, занимая в 2017 году должность руководителя ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства» Талгарского района, незаконно согласовал схему застройки 16 земельных участков, что явилось основанием к незаконному изготовлению идентификационных документов и регистрации права частной собственности гражданам земельного участка общей площадью 0,96 га, расположенного в Панфиловском сельском округе Талгарского района, вблизи международного аэропорта Алматы», - говорится в распространенном в четверг сообщении.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС.

Другие сведения в интересах следствия в соответствии не подлежат разглашению.

Окончательное решение о степени виновности будет вынесено судом.


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Ключевые слова: Алматинская область, Коррупция, Другие государственные органы,
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