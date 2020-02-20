Замакима района подозревают в незаконном согласовании схемы земучастков близ аэропорта Алматы

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Алматинской области проводится досудебное расследование в отношении заместителя акима Енбекшиказахского района по факту превышения власти и должностных полномочий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

«Он подозревается в том, что, занимая в 2017 году должность руководителя ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства» Талгарского района, незаконно согласовал схему застройки 16 земельных участков, что явилось основанием к незаконному изготовлению идентификационных документов и регистрации права частной собственности гражданам земельного участка общей площадью 0,96 га, расположенного в Панфиловском сельском округе Талгарского района, вблизи международного аэропорта Алматы», - говорится в распространенном в четверг сообщении.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС.

Другие сведения в интересах следствия в соответствии не подлежат разглашению.

Окончательное решение о степени виновности будет вынесено судом.