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    13:30, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Замакима района осуждён за превышение полномочий в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Заместитель акима Костанайского района осуждён за превышение должностных полномочий, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Костанайский областной суд.

    Костанайским районным судом накануне вынесен приговор в отношении заместителя акима Костанайского района С. по ст.362 ч.4 п.3 УК РК.

    «Судом установлено, что заместитель акима района С., являясь председателем земельной комиссии, с апреля по август 2020 года под разными предлогами отказывал в предоставлении права временного возмездного землепользования директору ТОО «Ремдортехник» С., осуществляющему законную предпринимательскую деятельность на основании лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых (песок) месторождения «Сафроновское» Костанайского района»,- прокомментировали в облсуде.

    Впоследствии заместитель акима С. вопреки требованиям Земельного кодекса РК, выходя за пределы своих полномочий, вынудил директора ТОО «Ремдортехник» С. согласиться финансировать заведомо невозможную газификацию части улиц села Заречное, расположенных рядом с месторождением, как условие для выдачи земельного участка.

    «При этом, определив фирму подрядчика, которой директор ТОО «Ремдортехник» С. передал денежные средства в сумме 10 820 000 тенге. Тем самым, были нарушены законные права и интересы ТОО «Ремдортехник» и причинен существенный вред в крупном размере»,- отметили в облсуде.

    Как пояснили в суде, санкция статьи 362 ч.4 п.3 УК предусматривает безальтернативный вид наказания – лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

    Однако в качестве смягчающих ответственность обстоятельств было отмечено наличие на иждивении малолетних детей у подсудимого. В качестве отягчающего ответственность – совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу.

    «Судом подсудимый был признан виновным по предъявленному обвинению и с учетом, установленных по делу обстоятельств, личности подсудимого, назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно исполнительной системы средней безопасности, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», - подытожили в Костанайском облсуде.

    Приговор в законную силу не вступил.

    Теги:
    Костанайская область Другие государственные органы Общество Суды
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