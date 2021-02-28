Замакима района, назначившего родного брата руководителем отдела, наказали в Улытау

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Секретариатом Совета по этике Карагандинской области проведено служебное расследованиев отношении заместителя акима Улытауского района Максута Оспанова. Нарушая Закон «О государственной службе», он назначил родного брата руоводителем отдела земельных отношений. За этот проступок помимо самого заместителя акима был наказан и ряд других должностных лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

15 января распоряжением акима Карагандинской области на Оспанова Максут Сарсенбаевича возложено временное исполнение обязанностей акима Улытауского района. Будучи и.о. акима Улытауского района Максут Оспанов распоряжением от 20 января 2021 года № 14 в порядке перевода назначил Оспанова Мухтара Сарсенбаевича руководителем ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Улытауского района». При этом установлено, что Оспанов Мухтар Сарсенбаевич является братом Оспанова Максут Сарсенбаевича.

В свою очередь, согласно пункту 7 статьи 13 Закона «О государственной службе Республики Казахстан» государственный служащий не может занимать государственную должность, находящуюся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой его близкими родственниками (в том числе полнородными братьями), а также иметь в непосредственном подчинении близких родственников,. Такое же ограничение предусмотрено Законом «О противодействии коррупции».

Данные действия заместителя акима района Оспанова М.С. квалифицируется как проступок, дискредитирующий государственную службу, предусмотренный подпунктом 4) пункта 1 статьи 50 Закона.

Более того, информация про это назначение была опубликована в социальной сети Facebook, что повлекло негативные комментарии со стороны пользователей в адрес государственной власти.

«Согласно Этическому кодексу государственных служащих государственные служащие должны обеспечивать законность и справедливость принятых ими решений, не давать повода для критики своих действий со стороны общества. Кроме того, вышеуказанное нарушение допущено из-за отсутствия должного контроля за работой подчиненных, а также непринятия мер по предотвращению конфликта интересов со стороны руководителя аппарата акима Улытауского района Жуманова Д.А., а также из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей со стороны руководителя отдела управления персоналом (кадровой службы) аппарата акима Буралхиной А.Д. Руководитель отдела управления персоналом аппарата несет ответственность за соблюдение процедур поступления, прохождения и прекращения государственной службы и организацию работы по кадровым вопросам», - сообщили в Совете по этике.

Таким образом, в отношении руководителя аппарата и руководителя отдела управления персоналом аппарата были также возбуждены дисциплинарные дела.