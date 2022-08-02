Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Замакима Павлодарской области попала под сокращение
2 Августа 2022 07:48

Замакима Павлодарской области попала под сокращение

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - У акима Павлодарской области стало на одного заместителя меньше. Количество замов сократили по поручению Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

С 1 августа освободили от должности заместителя акима Павлодарской области по вопросам экономики и финансов Динару Шаймуратову. Пост она занимала с апреля 2021 года, сообщили в пресс-службы главы региона.

У акима Павлодарской области осталось три заместителя: Олег Крук, Айзада Курманова, Мейрам Утешов.
С пяти до четырех количество замов у главы региона сократили в марте. Кроме того, в прошлом году при оптимизации лимитов штатной численности на одного заместителя стало меньше у акимов в десяти районах. Также сократили 15 заместителей руководителей областных управлений. В 2021 году в Павлодарской области оптимизировали 15% штата государственных служащих.


Фото: pavlodarnews.kz




Новости по теме
Более 50 единиц спецтехники откачивали воду после дождя в столице
Аким Костанайской области сократил двух заместителей
Два заместителя акима СКО покинули свои должности
Читайте также
Более 50 единиц спецтехники откачивали воду после дождя в столице
Павлодарка пострадала в ДТП с участием двух такси
Наказали 18 человек за эксплуатацию автобусов с технарушениями в Павлодаре
Аким Костанайской области сократил двух заместителей
Улицу в Алматы упразднили после смерти водителя на митинге жильцов
Два заместителя акима СКО покинули свои должности
Аким района утонул в реке Урал в Атырауской области
Почти 8 тыс. человек получили работу в рамках нацпроекта в Атырауской области
Популярное
1 Два заместителя акима СКО покинули свои должности
2 Аким Костанайской области сократил двух заместителей
3 Тело утонувшего в Урале районного акима ищут водолазы
4 Улицу в Алматы упразднили после смерти водителя на митинге жильцов
5 Рыбакина понесла потерю в мировом рейтинге после триумфа на Уимблдоне

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Архив