2 Августа 2022 07:48

Замакима Павлодарской области попала под сокращение

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - У акима Павлодарской области стало на одного заместителя меньше. Количество замов сократили по поручению Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

С 1 августа освободили от должности заместителя акима Павлодарской области по вопросам экономики и финансов Динару Шаймуратову. Пост она занимала с апреля 2021 года, сообщили в пресс-службы главы региона.

У акима Павлодарской области осталось три заместителя: Олег Крук, Айзада Курманова, Мейрам Утешов.

С пяти до четырех количество замов у главы региона сократили в марте. Кроме того, в прошлом году при оптимизации лимитов штатной численности на одного заместителя стало меньше у акимов в десяти районах. Также сократили 15 заместителей руководителей областных управлений. В 2021 году в Павлодарской области оптимизировали 15% штата государственных служащих.

Фото: pavlodarnews.kz







