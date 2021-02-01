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    13:49, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Замакима области и руководители медучреждений вакцинировались от КВИ в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау, где сегодня как и в целом по стране началась вакцинация от коронавируса российской вакциной «Sputnik V», в числе первых привитых - замакима области и руководители медучреждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, для проведения вакцинирования в регион доставлено 1000 доз вакцины «Спутник-V», которые хранятся в специальной морозильной камере. Всего в области подготовлено 24 прививочных пункта - в областном центре и 8 в районах.

    Первыми в городской поликлинике №3 вакцинировались заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова, руководитель областного управления здравоохранения Асхан Байдувалиев, главный государственный санитарный врач области Мадениет Танауов, директор областного онкологического диспансера Эльмира Сапарова и главный врач Атырауской областной больницы Ербол Имангалиев.

    Как проинформировал Асхан Байдувалиев, в первую очередь прививки смогут получить сотрудники всех инфекционных стационаров, реанимационных отделений, скорой помощи, приёмных покоев клиник и поликлиник и работники санитарно-эпидемиологической службы.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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