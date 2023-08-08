Замакима области Абай поручил завершить ремонт на тепловых сетях в Семее до 15 сентября

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима области Абай Димитрий Гариков проверил подготовку к отопительному сезону в городе Семее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Димитрий Гариков совместно с управлением энергетики и ЖКХ, отделом жилищно-коммунального хозяйства города Семея и ГКП «Теплокоммунэнерго» в целях подготовки к отопительному сезону 2023-2024 гг. провел объезд объектов, на которых сейчас идет ремонт.

Проведен объезд ремонтных работ на сетях теплоснабжения: ЦТП-518, ЦТП 401, магистральной тепловой сети от улицы Би-Боранбая до улицы Физкультурная, внутриквартальной тепловой сети от котельной «Центр» и магистральной тепловой сети от ТЭЦ-1 до павильона-4.

Замакима дал ряд поручений, в том числе завершить ремонтные работы в срок до 15 сентября. В целом подготовка к отопительному сезону проходит согласно намеченным планам и находится на постоянном контроле областного штаба.