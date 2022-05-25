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Замакима Кызылординской области уволилась из-за родственной связи с акимом города
25 Мая 2022 17:21

Замакима Кызылординской области уволилась из-за родственной связи с акимом города

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Балжан Шаменова по собственному желанию освободила должность заместителя акима Кызылординской области. Об этом она сообщила на пресс-конференции на площадке региональной службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В марте 2021 года была назначена заместителем акима области. За это время постаралась внести вклад в социально-экономическое развитие региона. Мы боролись с пандемией. В этом направлении провели плодотворную работу», - сказала Балжан Шаменова.

По словам спикера, были приняты оптимальные решения совместно с профсоюзом по решению трудовых споров. 2021 год также стал годом борьбы с рисками для сферы образования.

«Как вы знаете, после назначения Нурлыбека Налибаева акимом Кызылординской области мне было поручено руководить экономическими, финансовыми вопросами региона. Однако в апреле сын родного брата Асылбек Шаменов был назначен акимом города. Когда он занимал пост акима Жалагашского района, напрямую взаимодействия не было. Поэтому противозаконных, противоправных действий не отмечалось. Однако в связи с назначением сына родного брата на пост акима Кызылорды, приняла решение освободить пост заместителя акима Кызылординской области. Тем не менее, буду прилагать усилия для развития региона. Каждый государственный служащий с особым трепетом заботится о родной земле и вносит особый вклад в развитие региона», - добавила Б. Шаменова.



Автор:
Корреспондент

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