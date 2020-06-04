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Замакима Карасайского района подозревается во взятке на сумму 33 млн тенге

4 Июня 2020 14:05
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Замакима Карасайского района подозревается во взятке на сумму 33 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе прямой трансляции на странице в Facebook о результатах оперативно-следственной деятельности агентства следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров сообщил о том, что в Алматинской области заместитель акима Карасайского района подозревается в совершении особо тяжкого коррупционного преступления. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Заместитель акима Карасайского района подозревается в совершении особо тяжкого коррупционного преступления. Антикоррупционной службой по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении заместителя акима Карасайского района области и представителя частных структур предприятия по подозрению в совершении особо тяжкого коррупционного преступления. Они подозреваются в получении и дачи взятки от суммы заключенного договора о государственных закупках в виде взятки в особо крупном размере в сумме порядка 33 млн тенге. Взятку получил от представителя ТОО за общее покровительство при осуществлении строительства объекта Карасайского района Алматинской области второй очереди на сумму порядка 660 млн тенге по государственной программе «Дорожная карта 2020», - заявил Данияр Бигайдаров.

Расследование по данному факту также продолжается. Окончательное решение о степени виновности подозреваемых будет вынесено судом.


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Ключевые слова: Алматинская область, Коррупция, Другие государственные органы,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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