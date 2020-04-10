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Замакима и главврача в Жамбылской области наказали после поста зараженного коронавирусом медика

10 Апреля 2020, 00:34
Замакима и главврача в Жамбылской области наказали после поста зараженного коронавирусом медика

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области наказали главного врача и заместителя акима района после поста зараженного COVID-19 медика Толкынай Ордабаевой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Nur Otan.

Ранее врач-инфекционист Толкынай Ордабаева в своем личном аккаунте написала пост о допущенных нарушениях со стороны руководства Меркенской центральной районной больницы Жамбылской области.

«По данной публикации Комиссией партийного контроля проведена партийная проверка, указанные факты подтвердились. Администрация Меркенской ЦРБ принуждала медицинский персонал шить себе маски, что не входит в их должностные обязанности. А также на работе не предоставляются маски и средства защиты. В этой связи привлечены к партийной ответственности (вынесено предупреждение) и.о. главного врача районной больницы Данияр Нусипбеков и заместитель акима района, курирующий сферу здравоохранения Марат Касым», - говорится в сообщении.

Руководству района и управления здравоохранения области было указано о недопущении впредь подобных нарушений и исполнении своих обязанностей на должном уровне.

Напомним, в Жамбылской области было начато служебное расследование по обращению врача, заболевшего коронавирусом.
Жамбылская область   Нур Отан   Здравоохранение  
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