Замакима города Караганды взяли под стражу

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Заместителя акима города Караганды взяли под стражу на два месяца. Жаксылыка Шалабекова подозревают в хищений у государства 107 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

12 сентября сотрудниками управления специальных прокуроров прокуратуры Карагандинской области в порядке ст. 128 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Казахстан задержан заместитель акима города Караганды Жакслык Шалабеков.

«Должностное лицо подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан, а именно в хищении и растрате бюджетных денежных средств, выделенных в 2018 году по госпрограмме «Нурлы-Жер» на строительство крупнопанельных жилых домов города Караганды, группой лиц по предварительному сговору», - сообщили в пресс службе прокуратура Карагандинской области.

Преступными действиями причинен ущерб государству на 107 млн тенге. В настоящее время Жаксылык Шалабеков с санкции суда взят под стражу на 2 месяца.

Расследование ведется и находится на особом контроле руководства прокуратуры области.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан является тайной следствия и не подлежит разглашению.