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Замакима города Экибастуза осужден за взятку

Автор:  
Антон Гагарин
6 Июня 2022, 18:51
Замакима города Экибастуза осужден за взятку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 6 июня 2022 года Экибастузским городским судом оглашен приговор в отношении заместителя акима Экибастуза Бауржана Ахметова и его подчиненных заместителя руководителя Отдела ЖКХ А. Садыкова и главного специалиста того же Отдела К. Тусупбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства РК по противодействию коррупции.

Вышеуказанные лица обвинялись в систематическом получении взяток от предпринимателей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договорам государственных закупок и общее покровительство.

Приговором суда Бауржану Ахметову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, Тусупбеков и Садыков приговорены к семи и шести годам лишения свободы соответственно.

«Вопрос ответственности акима города Экибастуза Кантарбаева А.А., как непосредственного руководителя, в соответствии с пунктом вторым статьи 60 Закона «О государственной службе» будет рассмотрен после вступления обвинительного приговора в законную силу», - отметили в пресс-службе.


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