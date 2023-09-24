Замакима Актау оштрафовали почти на полмиллиона тенге

Заместитель акима Актау заплатил штраф в размере 483 тысяч тенге за занятие предпринимательством. Об этом на брифинге в службе общественных коммуникаций сообщил руководитель департамента Антикоррупционной службы по Мангистауской области Шамурайт Шаменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- С начала текущего года департаментом составлено 30 административных протоколов, по результатам рассмотрения которых в бюджет уплачено штрафов на сумму 10 млн тенге, - резюмировал руководитель департамента Антикоррупционной службы.

Заместитель акима г.Актау, достоверно зная об имеющихся ограничениях, осуществлял предпринимательскую деятельность в нарушение требований статьи 154 Кодекса об административных правонарушениях (Занятие предпринимательской деятельностью лицом, для которого установлен законодательством РК запрет на осуществление такой деятельности), за что был подвергнут штрафу в размере 483 тыс. тенге.

Напомним, казахстанцы могут сообщить о фактах коррупции в Call-центр Антикоррупционной службы 1424, который работает в круглосуточном режиме.