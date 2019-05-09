Замакима Акмолинской области погиб в ДТП

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Акмолинской области Жомарт Нуркенов погиб в ДТП на трассе недалеко от Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, ДТП произошло сегодня в 18:30.

«Поступило телефонное сообщение о том, что на трассе «Петропавловск-Нур-Султан», в 3 км от Кокшетау, джип под управлением жителя города Кокшетау, 1974 года рождения, столкнулся со стоящей на обочине неработающей машиной - асфальтоукладчиком. За рулем джипа находился замакима Акмолинской области Жомарт Нуркенов, который от полученных травм скончался на месте», - рассказала Казинформу пресс-секретарь руководителя департамента полиции Акмолинской области Гульнара Пинчук.

Как добавили в ведомстве, по данному факту возбуждено досудебное производство по ч.3 ст. 345 (Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека), назначена судебно-медицинская экспертиза.