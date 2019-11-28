Заложницу в Уральске освободили и увезли на скорой

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске завершилась операция с вызволением заложницы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональный портал «Мой город».

Мужчину задержали полицейские, а заложницу увезли в больницу, передает корреспондент портала с места событий.

В 19.50 по местному времени завершилась операция по вызволению заложницы, которую захватил собственный муж.

Мужчина в течение пяти часов удерживал 41-летнюю женщину в помещении нотариуса.

По неподтвержденным данным, у женщины порезы на ноге, ее увезла скорая помощь.

Полиция обещает раскрыть подробности на брифинге, который начнется через несколько минут.

По предварительной информации, в заложники собственным мужем была захвачена уральский нотариус Ираида Ислямгалиева, чья нотариальная контора зарегистрирована по этому адресу.

Напомним , мужчина взял жену в заложники в помещении, где работает нотариус. По предварительным данным, женщина работает нотариусом. Все службы съехались к месту ЧП. Жители четырехэтажного дома, где располагается кабинет нотариуса, были эвакуированы. Позже стало известно, что в СОШ №20 организовали эвакопункт, а в помещение, где находится заложница, полицейские отнесли шампанское и конфеты.