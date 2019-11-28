Заложницу в Уральске освободили и увезли на скорой
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске завершилась операция с вызволением заложницы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональный портал «Мой город».
Мужчину задержали полицейские, а заложницу увезли в больницу, передает корреспондент портала с места событий.
В 19.50 по местному времени завершилась операция по вызволению заложницы, которую захватил собственный муж.
Мужчина в течение пяти часов удерживал 41-летнюю женщину в помещении нотариуса.
По неподтвержденным данным, у женщины порезы на ноге, ее увезла скорая помощь.
Полиция обещает раскрыть подробности на брифинге, который начнется через несколько минут.
По предварительной информации, в заложники собственным мужем была захвачена уральский нотариус Ираида Ислямгалиева, чья нотариальная контора зарегистрирована по этому адресу.
Напомним , мужчина взял жену в заложники в помещении, где работает нотариус. По предварительным данным, женщина работает нотариусом. Все службы съехались к месту ЧП. Жители четырехэтажного дома, где располагается кабинет нотариуса, были эвакуированы. Позже стало известно, что в СОШ №20 организовали эвакопункт, а в помещение, где находится заложница, полицейские отнесли шампанское и конфеты.
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