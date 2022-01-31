Залог качественного образования – выход из зоны комфорта: как реализуется новый проект для учителей в Карагандинской области

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - В любой профессии важен рост и развитие, особенно когда дело касается сферы образования. Таким мнением поделилась одна из участников проекта Ustaz-Ulytau, который стартовал в июле 2021 года, передает МИА «Казинформ».

Татьяна Добровольскис работает учителем начальных классов в школе-гимназии №26 города Жезказгана. Профессии учителя она посвятила около 30 лет, и, несмотря на внушительный опыт, решила открыть для себя новые знания, приняв участие в проекте Ustaz-Ulytau.

«Когда я узнала о проекте, сразу захотела принять участие. Очень радует, что региональным школам уделяют такое внимание, тем более что все курсы для учителей бесплатные. Но больше всего мне понравилось то, что в качестве тренеров и лекторов в этом проекте выступили молодые учителя. Было очень интересно узнать о современном взгляде на процесс преподавания», - отметила Татьяна Добровольскис.

В рамках проекта учитель уже прошла три курса – «Инклюзивное образование в школе», «Родители – партнеры образования» и «Информационные технологии в образовательном проекте». По ее словам, все они отвечают требованиям к образовательной сфере в новых реалиях.

«Знаете, когда я выбирала курсы, мне было важно, что будет полезно внедрить в моей практике. К примеру, я на протяжении нескольких лет работаю с особенным ребенком, и когда я в первый раз столкнулась с инклюзивным образованием, я понимала, что моих знаний не хватает. Поэтому курс об инклюзивном образовании мне очень помог в работе.

Если говорить о курсе «Родители – партнеры образования», то это направление было бы полезно всем учителям. Ну а так как в этом году у меня первый класс, почти у всех учеников родители молодого поколения, здесь тоже необходимо понимать, как с ними взаимодействовать, чтобы процесс обучения для каждого ребенка был максимально эффективным и комфортным и чтобы родители были полноценными участниками образовательного процесса.

А третий курс, который касался внедрения информационных технологий, лично мне открыл очень много новых инструментов, которые помогают «оживить» даже самые скучные уроки для детей. Мои ученики очень радуются, когда я провожу интерактивные занятия. Учителям важно понимать, что дети сейчас другие и им неинтересны традиционные занятия. Поэтому для того, чтобы дать качественное образование, учителю самому нужно выйти из «зоны комфорта» и начать осваивать и внедрять новые инструменты», - поделилась Татьяна Добровольскис.

Напомним, проект Ustaz-Ulytau стартовал в Карагандинской области в июле 2021 года при поддержке корпорации «Казахмыс». Он направлен на повышение качества образования в регионе.

«Глобальная цель, которой задалась корпорация – это подготовленные и компетентные специалисты. А основы профессионального развития лежат в фундаментальных навыках и знаниях, которые закладываются еще в школе. Мы прекрасно понимаем, что уровень образования в нынешних реалиях находится не на должном уровне, особенно когда дело касается регионов. Поэтому в концепции Центра педагогической трансформации прослеживается одна главная нить – учить школьные команды для дальнейшего внедрения в других учреждениях, школьных менеджеров учить управлению командами и процессами, а учителей – новым технологиям и новому взгляду на современное образование, которое включает в себя инклюзию, интерактивные методы работы с учениками, тесную работу с их родителями и новые инструменты для повышения квалификации учителей», - рассказала руководитель проекта Жанна Мендыбаева.

Всего в проекте Ustaz-Ulytau участвуют 10 школ: три - в Жезказгане, две - в Сатпаеве, две – в Улытауском районе и три – в Балхаше. При этом лекции и курсы проекта доступны для учителей всего региона.

«У нас есть чат, в котором присутствуют директора всех школ региона. Когда мы формируем список тем, отправляем их в чат. Регистрация открыта для всех учителей, желающих послушать лекции, стать участником того или иного курса. Хотелось бы отметить, что наша задача состоит не в том, чтобы «спустить сверху» какие-либо инициативы, а в том, чтобы все настроения к обучению и совершенствованию своих навыков шли именно от самих учителей. И мы заметили, что преподаватели, которые без принуждения идут на какие-то курсы, имеют большой успех и мотивацию пройти все курсы до конца», - сказала Жанна Мендыбаева.

По ее словам, за полгода в проекте приняли участие и прошли обучение 944 учителя со всего региона.