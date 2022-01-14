Залетевшего в подъезд ястреба спасли в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырау спасали ястреба, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в 13.55 часов поступило сообщение о том, что в подъезд дома №7 по улице Б. Момышулы залетел ястреб. Самостоятельно выход найти он не смог и в чем-то запутался», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Прибыв на место вызова спасатели освободили ястреба и выпустили на волю. Для проведения работы выезжали 3 сотрудника и 1 единица техники Оперативно-спасательного отряда Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Атырауской области.