Зал «Древнетюркская цивилизация» открылся в Национальном музее РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальном музее Республики Казахстан состоялось открытие зала «Древнетюркская цивилизация», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Цель выставки - сохранение и распространение культурного и духовного наследия древнетюркской цивилизации, достигшей императорского звания на степной территории Евразии, как незыблемого наследия современных тюркских народов.

В мероприятии приняли участие послы Турции, Азербайджана, Кыргызстана в Казахстане.

Директор Национального музея РК Арыстанбек Мухамедиулы рассказал гостям об особенностях выставки.

«Для нас отрадно, что в сегодняшней выставке принимают участие послы, потому что для нас это общее достижение. Выставка вызывает колоссальный интерес во всем мировом пространстве, потому что с каждым годом открываются новые интересные факты, артефакты. В местности Алтай буквально недавно нашли седьмого золотого воина. Это только начало археологических исследований. У нас в музее находится копия стелы Культегина, которую мы с удовольствием представляем всем посетителям. Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность нашим друзьям, потому что Казахстан тесно сотрудничает со всеми республиками», - сказал Арыстанбек Мухамедиулы в своем приветственном слове.

В зале «Древнетюркская цивилизация» представлена материальная и духовная культура тюрков, создавших огромную военную империю на бескрайних просторах Великой степи. Официальная история тюрков начинается с образования Тюркского каганата в 533 г. Золотая колыбель тюркской цивилизации простиралась от Алтая до степной зоны Центральной Азии, севера и запада Евразии.

Экспозиция зала состоит из трех частей. Первая посвящена письменной культуре турок. Древнетюркские рунические надписи на каменных изваяниях достоверно и подробно описывают исторические события, произошедшие в Средней Азии, Сибири, Монголии и Казахстане.

Следующая экспозиция посвящена каменным скульптурам, основным составляющим культурно-обрядовых комплексов древних тюрков.

В третьей части экспозиции зала собраны конно-упряжные и оружейные изделия и показатели материальной культуры, выявленные на памятниках средневековой турецкой эпохи.

Историко-культурное и духовное наследие древних тюрков отличается своей многогранностью. Древнетюркская цивилизация является важной, неотъемлемой частью мировой цивилизации и общим историческим наследием всех тюркских народов.



