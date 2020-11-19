Зал древнего искусства и технологий Великой степи открыли в Национальном музее

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальном музее Казахстана состоялась церемония открытия зала «Музей древнего искусства и технологий Великой степи». Экспозиция включает ювелирные украшения, предметы оружия и быта, относящиеся к скифо-сакскому периоду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Экспозиция подготовлена Национальным музеем РК совместно с проектным офисом «Рухани жаңғыру» по городу Нур-Султану при поддержке Министерства культуры и спорта РК, акиматов столицы и ВКО.

Открытие зала проводится в рамках исполнения поручения Нурсултана Назарбаева о необходимости создания музея древнего искусства и технологий Великой степи с целью сохранения культурного наследия.

«Мы можем представить новую уникальную композицию золотого воина, и это отрадно, что Нацмузей с каждым разом пополняет свой фонд. Имея такие артефакты, мы можем приглашать весь мир и выезжать с большими выставками, показывая в лучших музеях мира наши экспонаты», – сказал директор Нацмузея Арыстанбек Мухамедиулы.

На выставке в новом зале представлены важные артефакты, относящиеся к эпохе раннего железа, которые проливают свет на решение многих спорных вопросов в истории этого периода.

Так, экспозиция включает реконструкцию Иссыкского Золотого человека, экспонаты из курганов Таксай, Талды, Иссык, Берель, Каракоба, Бесоба. Среди них – ювелирные украшения, предметы оружия, выполненные из золота, серебра, бронзы и железа в так называемом «зверином стиле».

«Главная цель открытия зала «Музей древнего искусства и технологий Великой степи» – широкая пропаганда среди населения программы «Рухани жаңғыру» и ее информационная поддержка. В мероприятии принимают участие творческая интеллигенция, лекторы нашего офиса, которые в 300 учреждениях разъясняют 1 800 госслужащим основные положения программы», – отметила директор проектного офиса «Рухани жаңғыру» по городу Нур-Султану Акерке Жуманбай.

Мероприятие прошло с соблюдением всех саннорм.



