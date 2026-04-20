Закупки у казахстанских производителей выросли до 456 млрд тенге

Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков на заседании Мажилиса по вопросам повышения доли казахстанского содержания.

По его словам, в марте 2024 года Правительством были утверждены перечни по более чем 4834 позициям товаров легкой, машиностроительной, мебельной, металлургической, химической, бумажной и строительной промышленности, подлежащих изъятию из национального режима.

— В случае объявления конкурса на закуп изъятых товаров, в первую очередь конкурс проводится среди казахстанских товаропроизводителей. На сегодняшний день, по сравнению с 2024 годом, наблюдается увеличение количества заключенных договоров с отечественными товаропроизводителями на 16%, достигнув 456 миллиардов тенге, — сказал Сапарбеков.

Он также отметил, что Правительством ведется работа по пролонгации действия изъятий из национального режима для дальнейшей поддержки отечественного производства и расширения участия казахстанских компаний в системе государственных закупок.

