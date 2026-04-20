    16:57, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Закупки у казахстанских производителей выросли до 456 млрд тенге

    В Казахстане объем заключенных договоров с отечественными товаропроизводителями достиг 456 млрд тенге, что на 16% больше по сравнению с 2024 годом, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Фото: Kazinform

    Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков на заседании Мажилиса по вопросам повышения доли казахстанского содержания.

    По его словам, в марте 2024 года Правительством были утверждены перечни по более чем 4834 позициям товаров легкой, машиностроительной, мебельной, металлургической, химической, бумажной и строительной промышленности, подлежащих изъятию из национального режима.

    — В случае объявления конкурса на закуп изъятых товаров, в первую очередь конкурс проводится среди казахстанских товаропроизводителей. На сегодняшний день, по сравнению с 2024 годом, наблюдается увеличение количества заключенных договоров с отечественными товаропроизводителями на 16%, достигнув 456 миллиардов тенге, — сказал Сапарбеков.

    Он также отметил, что Правительством ведется работа по пролонгации действия изъятий из национального режима для дальнейшей поддержки отечественного производства и расширения участия казахстанских компаний в системе государственных закупок.

    Ранее в Казахстане выявили сговор компаний при участии в дорожных тендерах выявили в Казахстане.

    Адиль Саптаев
