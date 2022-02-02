Закупки субъектов естественных монополий переводятся в электронный формат - МНЭ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2022 года закупки субъектов естественных монополий полностью перешли на информационные системы электронных закупок, интегрированные с информационной системой Национальной палаты предпринимателей Республики - Единое окно закупок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КРЕМ МНЭ РК.

Ранее, субъектами естественных монополий осуществлялись закупки в электронной форме посредством размещения информации о каждой стадии процесса закупок на своем интернет-ресурсе, а в случае отсутствия своего интернет-ресурса - предоставлением уполномоченному органу для размещения на его интернет-ресурсе.

На сегодня, для осуществления закупок субъектам естественных монополий появилась возможность пользоваться Единым окном закупок, то есть осуществлять закупки на одной из шести электронных площадок, интегрированных с ним.

Таким образом, для субъектов естественных монополий имеется возможность выбора площадки для осуществления закупок.

В целях реализации данных поправок, внесены соответствующие изменения в Правила осуществления деятельности субъектов естественных монополий.

«Внедренные новшества прежде всего направлены на повышение прозрачности процедуры закупок и добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков. Кроме того, новый формат закупок исключит непосредственный контакт между заказчиком и поставщиками, сэкономит время и ресурсы субъекта естественной монополии на проведение закупок, а также сократит расходы на бумагу и др. Также расширится круг участвующих поставщиков, путем участия в закупках субъектов естественных монополий других регионов, также исключаются географические границы, что приведет к расширению круга потенциальных поставщиков. Тем самым, у представителей бизнеса расширяются возможности принимать участие в закупках субъектов естественных монополий всех регионов страны», - говорится в сообщении Комитета.

Введенные новшества способствуют реализации таких основных принципов закупок, как предоставление потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения закупок и защиту интересов бизнеса.

В случае осуществления субъектами естественных монополий закупок на старой площадке, а не на информационной системе электронных закупок, интегрированной с Единым окном закупок, влечет административную ответственность.

В Комитете по регулированию естественных монополий МНЭ РК добавили, что данные изменения распространяются только на закупки субъектов естественных монополий, которым утвержден тариф с применением затратного метода тарифного регулирования, за некоторыми исключениями (исключениями являются: государственные закупки, закупки субъектов естественных монополий, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, закупки электрической и (или) тепловой энергии у энергопроизводящей организации, использующей возобновляемые источники энергии, которые осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области поддержки использования возобновляемых источников энергии, закупки балансирующей электроэнергии, электрической энергии на централизованных торгах, спот-рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике, закупки субъектов естественных монополий малой мощности, закупки субъектов естественных монополий, затраты по которым не учитываются при утверждении тарифа).