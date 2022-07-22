22 Июля 2022 16:02

Закупит ли Казахстан вакцины «Спутник V» и Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день планируется закуп вакцины Pfizer, «Спутник V» пока не планируется. Об этом отметили представители Министерства здравоохранения на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сейчас активно ведем переговоры по приобретению дополнительного объема Pfizer. Речь идет о дополнительном объеме в пределах 300 тыс. доз. Но надо иметь ввиду, что эта вакцина будет приобретена для целевых групп населения. То есть это дети до 20 лет, есть еще определенные категории риска. Дополнительно мы еще приобретаем нашу отечественную вакцину», - сказал директор департамента лекарственной политики Минздрава РК Бауыржан Джусипов, отвечая на вопросы журналистов.

Он также ответил на вопрос, появится ли отечественная вакцина в Нур-Султане. «Да, конечно, появится. По срокам точно сейчас обозначить не могу. При необходимости у нас в достатке имеется эта вакцина», - добавил Бауыржан Джусипов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане заболеваемость коронавирусом выросла в 3,2 раза. За последнюю неделю по сравнению с предыдущей заболеваемость выросла с 2558 до 8156 случаев. За последние сутки зарегистрировано 2490 случаев КВИ+ и 15 случаев КВИ-, из них у 80% от последней вакцинации или ревакцинации прошло более 6 месяцев. Нур-Султан с 21 июля находится в «желтой» зоне, остальные регионы – в «зеленой» зоне.





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