Закупили 10 тонн макарон: Елена Рыбакина помогла бездомным животным в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина перечислила средства волонтерскому движению «СтопОтлов» в Астане, которое спасает в столице животных из отлова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Сейчас на базе организации находятся 3 500 собак и 150 кошек. «СтопОтлов» постоянно нуждается в финансовой помощи, чтобы прокормить спасенных животных.

Чемпионка «Уимблдона-2022» не осталась равнодушной. Какую именно сумму пожертвовала Рыбакина, не уточняется. Но волонтеры первым делом закупили десять тонн макарон.

Рыбакина же однажды во время визита в Астану призналась, что очень любит животных. Она привлекает внимание к проблемам домашних животных, посещая приюты и проводя с ними фотосессии.

«Дорогие друзья! Нас переполняют чувства радости и безмерной благодарности, и мы не можем не поделиться такой замечательной новостью, которая пришла к нам неожиданно.

Самая известная и титулованная теннисистка нашей страны, а также просто хрупкая, но талантливая и сильная духом девушка с большим и добрым сердцем Елена Рыбакина обратила на наших подопечных внимание и оказала неимоверную помощь (вчера мы первым делом закупили 10 тонн макарон)!

Леночка, мы все хотим выразить огромную благодарность Вам и Вашим родителям за такую талантливую, трудолюбивую, отзывчивую и прекрасно воспитанную дочь. Пусть всегда и везде будут для Вас открыты дороги, пусть Ваша борьба будет всегда жаркой, а победа яркой!

Желаем Вам идти только вперед с большими победами! Мы гордимся, что в нашей стране есть такие таланты! Благодарим Вас от всей души большой и дружной нашей семьей, а также мы ждем с нетерпением Вашего возвращения в Казахстан и хотим пригласить Вас на нашу базу!» - написали волонтеры.

Фото: ktf.kz