Закупаться у местных товаропроизводителей рекомендовал аким Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Увеличивать долю местного содержания в госзакупках. Об этом в очередной раз напомнил Женис Касымбек госорганам и рекомендовал закупаться у отечественных товаропроизводителей. Аким Карагандинской области встретился в онлайн-формате с представителями бизнеса и управлений региона. На совещании были обсуждены планы и проблемы карагандинских товаропроизводителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подробно о местном содержании в государственных закупках рассказал руководитель профильного ведомства Нурлан Алимжанов.

«По Дорожной карте занятости в регионе запланировано 19 проектов. Одно из главных условий программы - местное содержание должно составлять не менее 90%. Необходимо обеспечить закупку стройматериалов и оборудования у отечественных товаропроизводителей», - сказал спикер.

Также, по словам Нурлана Алимжанова, в перечень «Экономики простых вещей» с этого года включены восемь отраслей промышленности. Товары целлюлозно-бумажной и фармацевтической отрасли выделены в отдельную группу. Поставлены следующие цели по доле казахстанского содержания: лёгкая промышленность - 65,5%, мебельная - 66,3%, по стройматериалам - 67,1%, машиностроение - 20,3%, химическая промышленность - 17%.

В свою очередь предприниматели рассказали о проблемах в сфере госзакупок.

сутствует контроль со стороны заказчика на наличие сертификатов соответствия на предлагаемую продукцию, сертификатов СТ-КZ. Не контролируется перечень оборудования и сотрудников, которые указывает поставщик. И заказчики оказываются в двусмысленной ситуации из-за этого. Нужны встречи, где мы могли бы разъяснить руководителям организаций, как необходимо рассматривать заявки потенциальных поставщиков», - сказал директор ТОО «ЕСКО» Андрей Шмарин.

Предприниматели также пожаловались на то, что часто госзакупки выигрывают бизнесмены из других регионов и поставщики импортного товара. В ответ на жалобу аким области напомнил о ценообразовании. Если местные товаропроизводители завышают цену, то они не смогут конкурировать с предпринимателями из других областей.

«Наша задача - максимально увеличить долю местного содержания при государственных закупках с учётом параметров «цена - качество». Мы заинтересованы, чтобы закупались товары карагандинских производителей», - подчеркнул Женис Касымбек.

Акимам городов и районов, руководителям управлений глава области рекомендовал организовать проведение централизованных закупок однородных товаров для подведомственных учреждений. Это будет удобно предпринимателям для участия в закупках крупных партий товара.

Госорганы отметили, что работа по закупке у отечественных товаропроизводителей ведётся. Так, например, в Департаменте по ЧС отметили, что доля местного содержания в их ведомстве по транспорту составляет 40%, по спецобмундированию - 100%. Департамент полиции сообщил о 90%-й доле местного содержания. В планах увеличить эту цифру до 100%. Управление здравоохранения отчиталось о 50%-й доле карагандинского содержания в закупках. В этом году будут закуплены многофункциональные медицинские кровати для больных у местного экспериментального завода. Доля местного содержания в строительстве социального жилья составляет 78%.