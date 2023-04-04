Закупать продукцию для резерва на весну 2024 года начало Правительство РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какие меры будут приниматься для удержания цен на продукты питания рассказал заместитель Премьер-Министра РК – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Те меры, которые мы предприняли, они прошлогодние, начали работать в этом году. Эти меры мы будем продолжать. Мы будем больше делать форвардного закупа, то есть закупа у товаропроизводителей, меньше делать оборотных схем. Оборотные схемы - это когда ты покупаешь текущие вещи. Берешь какие-то текущие трейдеры, у них покупаешь продукцию, и это погоня за нынешней ценой, а надо остановить товар на уровне скажем прежней цены», - сказал Серик Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Правительства.

Он также отметил, что проводил совещание по данному вопросу.

«В субботу я проводил совещание, сейчас закупаем на весну 2024 года продукцию, даже не на осень этого года, на осень этого года смысла нет закупать. Дальше мы будем закупать – это зима, весна следующего года. А потом еще надо закупить на апрель - начало июня», - добавил Серик Жумангарин.