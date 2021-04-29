Закуп китайской вакцины Sinopharm прокомментировали в ФНБ «Самрук-Казына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Закуп миллиона доз китайской вакцины Sinopharm прокомментировали в ФНБ «Самрук-Казына», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос относительно выбора вакцины «Самрук-Казына» не определяет, это в рамках компетенции СК «Фармация» и Минздрава. То есть, вероятнее всего, они исходили из объемов наличия такой партии, логистики и температурного режима. Фонд «Самрук-Казына» оплатил эту покупку в размере 1 млн доз и сейчас уже начинается поставка», - сообщил в телефонном разговоре корреспонденту агентства директор Департамента по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям ФНБ «Самрук-Казына» Марат Мухамедсалиев.

Общая сумма покупки, по его словам, составила 31,1 млн долларов США.

«Сегодня на заседании межведомственной комиссии было определено, что 120 тысяч доз, это будут непосредственно привиты работники группы компаний «Самрук-Казына» по всему Казахстану. То есть в производственных компаниях и филиалах – это нефтяники, энергетики, почтальоны, летчики, стюардессы. А 880 тысяч доз это уже для всех казахстанцев, для всех желающих. Поэтому изначальная информация, что это только для работников группы компаний «Самрук-Казына» - не корректна», - добавил Марат Мухамедсалиев.

Отметим, что вакцину с торговым названием Hayat-Vax производит компания Gulf Pharmaceutical Industries Julphar в ОАЭ. Разработчик препарата — Пекинский институт биологической продукции компании Sinopharm. Вакцина является инактивированной, и ее следует хранить при температуре от +2 до +8 градусов.

Ранее сообщалось, что СК «Фармация» закуплена партия вакцины Hayat-Vax (SARS-CoV-2 (Vero Cell) против коронавирусной инфекции в количестве 1 000 000 доз для вакцинации коллектива АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».