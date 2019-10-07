«Закулисное» видео боя с Деревянченко показал Геннадий Головкин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Геннадий Головкин опубликовал на своем Youtube-канале видео, посвященное прошедшему бою с украинцем Сергеем Деревянченко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Напомним, бой Головкин — Деревянченко состоялся в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden. Он завершился победой Геннадия единогласным решением судей (115-112, 115-112, 114-113). Победа принесла Головкину вакантные пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. После боя 37-летний казахстанец заявил, что хотел бы вновь подраться с мексиканским боксером Саулем Альваресом, однако готов рассмотреть и другие варианты чемпионских боев.