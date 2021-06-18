Закрывают ли курорт Баянаул на карантин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Слухи о закрытии курорта Баянаул в Павлодарской области опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Об этом сообщает Stopfake.kz, передает МИА «Казинформ».

В редакцию Stopfake.kz обратился читатель с вопросом: «Правда ли, что курорт Баянаул закрывают на карантин?» В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля эти слухи опровергли.

В настоящее время курорт открыт для отдыхающих. Зоны отдыха и пляжи работают с соблюдением всех санитарных требований.

Вводить карантин на территории излюбленного места отдыха казахстанцев не планируют.