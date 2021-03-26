Закрываться от общественности и СМИ не получится: Антикоррупционная служба обратилась к чиновникам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе обсуждения антикоррупционной политики глава аппарата Агентства по противодействию коррупции РК Куаныш Жапаков обратился к руководителям государственных органов, сказав, что, как раньше, закрываться от общественности и СМИ не получится. По его словам, без поддержки общества успехов не добиться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, созданные проектные офисы «Adaldyk Alany» в каждом областном центре за два года переросли в страновое антикоррупционное движение.

«Этот проект стал полноценным брендом искоренения бытовой коррупции и продвижения общенациональной идеи антикоррупционной культуры. В рамках проектного офиса проводилась масштабная трансформация госорганов, переход на сервисную модель обслуживания, в результате чего открыты 300 сервисных акиматов различного уровня, более 2 тысяч безбарьерных фронт-офисов, благодаря которому госслужащие в прямом смысле стали ближе к народу, а люди получают услугу в понятных и комфортных условиях», - сказал руководитель аппарата Агентства РК по противодействию коррупции.

Куаныш Жапаков отметил, что важная роль в формировании проактивного гражданского общества отдана общественному совету Агентства, сформированного из числа авторитетных и уважаемых общественных деятелей, обладающих большим профессиональным и жизненным опытом. «Его деятельность направлена на выражение мнений гражданского общества по реализуемой антикоррупционной политике. В антикоррупционной политике особое внимание уделяется повышению правовой грамотности населения с принятием действенных мер по решению их проблемных вопросов», - добавил спикер.

По его мнению, проводимая Агентством работа с поддержкой общества позволит построить сильное и современное государство, свободное от коррупции.

«В целом руководители государственных органов должны понять одну истину: без поддержки общества успехов не добиться. Мир уже не станет другим. Сегодня мы все находимся в прозрачных условиях. Как раньше закрываться от общественности, от СМИ не получится. Сегодня, мы, как правоохранительный орган, вроде должны быть более закрыты, консервативны. Но мы, напротив, идем в контакт с нашими партнерами, мы открыты, чтобы на собственном примере доказать, что по-другому работать нельзя. Только такая работа принесет результат. Придерживаясь данной формулы, можем искоренить коррупцию, создать все условия для граждан страны, что является залогом полноценной реализации концепции слышащего госуда

Напомним, сегодня на базе Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева в конференц-зале прошел семинар-совещание в режиме онлайн в рамках социального проекта «Расширение участия НПО, экспертного сообщества в формировании антикоррупционной культуры».



