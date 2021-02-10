Закрывать некоторые улицы для жителей в выходные дни планируют в столице
«Мы будем по воскресеньям, по выходным закрывать некоторые улицы, чтобы пешеходы ходили там, дети гуляли, спортом люди занимались. И здесь, конечно, не без участия малого и среднего бизнеса, в том числе пунктов общепита. Если есть хорошие идеи, мы всегда поддержим», - заявил Алтай Кульгинов в ходе отчетной встречи с населением.
Ранее аким ответил на вопросы жителей по поводу обустройства летних террас.
Напомним, в столице проходит онлайн - отчетная встреча акима Нур-Султана с населением. Ранее Алтай Кульгинов высказался по поводу проблемных объектов в городе. Он сообщил, что 18 проблемных жилых комплексов сдадут в этом году. Также аким столицы рассказал, как в Нур-Султане решаются вопросы по ливневым канализациям и сообщил, что 40 тысяч ученических мест создадут в Нур-Султане в этом году.
Также в ходе встречи Алтай Кульгинов рассказал о развитии дорожной инфраструктуры. В Нур-Султане в 2020 году было отремонтировано и заасфальтировано 173 улицы, построено два моста.