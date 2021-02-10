Закрывать некоторые улицы для жителей в выходные дни планируют в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По выходным в Нур-Султане планируют закрывать некоторые улицы для более комфортного передвижения жителей. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы будем по воскресеньям, по выходным закрывать некоторые улицы, чтобы пешеходы ходили там, дети гуляли, спортом люди занимались. И здесь, конечно, не без участия малого и среднего бизнеса, в том числе пунктов общепита. Если есть хорошие идеи, мы всегда поддержим», - заявил Алтай Кульгинов в ходе отчетной встречи с населением.

Ранее аким ответил на вопросы жителей по поводу обустройства летних террас.

Напомним, в столице проходит онлайн - отчетная встреча акима Нур-Султана с населением. Ранее Алтай Кульгинов высказался по поводу проблемных объектов в городе. Он сообщил, что 18 проблемных жилых комплексов сдадут в этом году. Также аким столицы рассказал, как в Нур-Султане решаются вопросы по ливневым канализациям и сообщил, что 40 тысяч ученических мест создадут в Нур-Султане в этом году.

Также в ходе встречи Алтай Кульгинов рассказал о развитии дорожной инфраструктуры. В Нур-Султане в 2020 году было отремонтировано и заасфальтировано 173 улицы, построено два моста.