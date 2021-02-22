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    16:08, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Закрывать на карантин в школах только классы планируют при обнаружении КВИ в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане планируют при обнаружении коронавирусной инфекции закрывать не всю школу, а только классы или этажи учебного заведения на карантин. Об этом на брифинге заявила главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При улучшении эпидемиологической ситуации, естественно, будет решен вопрос послабления и закрытия на карантин не всей школы, а точечно, в зависимости от регистрации, в зависимости в каком классе регистрация (КВИ) прошла, то есть будет или класс или этаж закрываться, смежные классы будут закрываться. Этот вопрос сейчас на обсуждении», - пояснила Сархат Бейсенова.

    Ранее она сообщила, что в столице рассматривают вопрос ослабления ограничительных мер.

    «С 8 февраля по 10 февраля - на три дня мы заходили в «красную зону». Далее мы вновь вышли в «желтую зону» и сейчас мы стабильно находимся в «желтой зоне». В связи с чем, естественно, сейчас рассматривается вопрос об определенных послаблениях ограничительных мероприятий в зависимости от тех критериев, которые утверждены. То есть, этот вопрос сейчас находится на обсуждении, если мы на этой неделе будем находиться стабильно в «желтой зоне», то, естественно, некоторые послабления будут приняты», - сказала Сархат Бейсенова.


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