Закрывать двери на пути эвакуации в школе строго запрещено - МЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник управления Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев рассказал о требованиях пожарной безопасности в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с требованиями пожарной безопасности все пути эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания. Кроме того, необходимо отметить, что объекты образования вне зависимости от площади относятся к высокой степени риска, соответственно ежегодно они подвергаются проверке. То есть, до начала учебного года все объекты образования в стране проверены. Имеющиеся замечания выдаются в предписаниях с устранением сроков нарушений», - пояснил начальник управления Комитета противопожарной службы на онлайн-брифинге в СЦК.

До 1 сентября все объекты образования были проверены, выданы соответствующие предписания, если имеются какие-либо нарушения. А за допущенные нарушения они привлекаются к ответственности.

«Несомненно, закрывать двери на путях эвакуации ни в коем случае нельзя, потому что детей в школе очень много, и соответственно все эти двери на путях эвакуации предусмотрены в проекте и рассчитаны на определенное количество людей. Закрывать или блокировать какими-либо устройствами строго запрещено», - отметил Ерлан Турегелдиев.