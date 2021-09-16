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    13:22, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Закрывать двери на пути эвакуации в школе строго запрещено - МЧС

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник управления Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев рассказал о требованиях пожарной безопасности в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с требованиями пожарной безопасности все пути эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания. Кроме того, необходимо отметить, что объекты образования вне зависимости от площади относятся к высокой степени риска, соответственно ежегодно они подвергаются проверке. То есть, до начала учебного года все объекты образования в стране проверены. Имеющиеся замечания выдаются в предписаниях с устранением сроков нарушений», - пояснил начальник управления Комитета противопожарной службы на онлайн-брифинге в СЦК.

    До 1 сентября все объекты образования были проверены, выданы соответствующие предписания, если имеются какие-либо нарушения. А за допущенные нарушения они привлекаются к ответственности.

    «Несомненно, закрывать двери на путях эвакуации ни в коем случае нельзя, потому что детей в школе очень много, и соответственно все эти двери на путях эвакуации предусмотрены в проекте и рассчитаны на определенное количество людей. Закрывать или блокировать какими-либо устройствами строго запрещено», - отметил Ерлан Турегелдиев.

    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Образование
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