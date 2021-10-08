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    15:53, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Закрывать дельфинарии в Казахстане не планируют

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова сообщила, что закрывать дельфинарии в Казахстане не планируют, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы регулируем обращение с животными, используемыми в культурно-зрелищных целях, к которым относятся дельфинарии. У уполномоченных органов появляется новая функция по утверждению порядка содержания животных, используемых для этих целей. В порядке в правилах содержания животных будут определены стандарты, которые должны обеспечить нормальные условия существования животных, исходя из их естественных потребностей. Поэтому в этом отношениии будут установлены стандарты», - сообщила вице-министр в ходе брифинга в СЦК.

    Она также отметила, что на регулярной основе будет проводиться общественный контроль за состоянием животных.

    Алия Шалабекова при этом ответила, не рассматривается ли полный запрет дельфинариев в стране.

    «Мы создаем условия для того, чтобы у бизнеса были возможности работать в этом направлении. С другой стороны, мы говорим о том, что у животных должны быть нормальные условия существования в этих организациях. Здесь мы выбрали баланс, чтобы животные были сохранены, исключая травмирующие условия. В то же время мы подумали и о бизнесе, который этим занимается», - сказала спикер.


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