Закрытые водопропускные трубы создают угрозу подтоплений селам в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На заседании акимата Северо-Казахстанской области обсуждали проблемные вопросы подготовки к паводку. Талые воды уже создают угрозу селам региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области Айдарбек Сапаров выслушал доклады заинтересованных ведомств. Но информацию заранее перепроверил. За 20 минут до совещания глава региона получил данные о том, что есть угроза подтопления домов в двух населенных пунктах. В частности, вопросы были к работе филиала АО «НК «Казавтожол».

«Бодро докладываете. Но непрочищенная труба на трассе республиканского значения у села Чапаево создает угрозу подтоплений домов. Если 10% труб остались не открытыми, то завтра они могут создать проблему. Дороги республиканского значения первыми должны быть очищены», - сказал аким области.

Он поручил немедленно решить вопрос по проблемным участкам.

По информации начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиля Камалова, в отдельных районах области активно формируется талый сток. Чтобы минимизировать угрозу подтоплений из населенных пунктов вывозят снег, проводят очернение полей на путях движения талых вод, расчищают водопропускные трубы и арыки.

«Заключены договора на аренду тяжелой инженерной техники, составлены договора намерений. Произведена откачка талых вод с 308 придворовых территорий жилого сектора. Проведены взрывные работы в Уалихановском, Айыртауском и районе им. Г. Мусрепова. Талые стоки наблюдаются в Петропавловске, селе Байтерек, Бесколь. Отрабатываем. Но есть проблема - дороги областного и республиканского значения. Докладывают, что очищено, но на самом деле не так. За два дня надо все завершить - иначе переливы», - сообщил Р.Камалов.

Два перелива – в Есильском и Айыртауском района – уже регистрировали. Сейчас ситуация на этих участках стабилизировалась.

По словам Р.Камалова, в ближайшие двое суток в регионе ожидается понижение температуры воздуха, и за это время нужно завершить все мероприятия.

«Договоры намерений – это желание акима района и его команды. Значит, нет этих договоров просто. Надо проверить. Своему заместителю, курирующему отрасль, я поручал провести совещание. Если техника есть, почему мы не успеваем сейчас? Снег вывозить уже поздно при такой погоде. Он тает. Вы проехали по всем районам, видели ситуацию. Еще раз проанализировать всю работу», - подчеркнул А.Сапаров.