Закрыты участки республиканских трасс в ВКО и Мангистауской области

14 Декабря 2022, 11:41

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ВКО и Мангистауской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на нацоператора «Казавтожол».

«14 декабря 11.00 ч. в Восточно-Казахстанской областив связи с проведением профилактических работ по спуску снежных лавин введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 6-66; это участок от села Ушановское до города Серебрянска.

14 декабря в 11.00 ч. в Мангистауской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау» км. 647-701; это участок от села Шетпе до поселка Жетыбай», - говорится в сообщении.