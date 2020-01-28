Закрыты трассы из Нур-Султана во всех направлениях
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из-за ограниченной видимости закрыты дороги по направлениям Коргалжинское, Костанайское, Кокшетауское, Павлодарское, Карагандинское и Рождественское, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП города Нур-Султан.
Столичная полиция продолжает работать в усиленном варианте несения службы. Личный состав поднят для оказания содействия населению. Как сообщалось ранее, благодаря принятым мерам за два последних дня спасено и эвакуировано 64 человека, в том числе три роженицы. Всю ночь сотрудники полиции вызволяли автомашины, которые остались в снежном плену.
Так, на северной объездной дороге в снежном сугробе застрял пассажирский автобус, следовавший в город Петропавловск. 53 пассажира, граждане Республики Узбекистан, направлялись в Российскую Федерацию. С помощью сотрудников полицейского автопатруля автобус был вызволен из снега. Пассажиры размещены в гостинице.
В настоящее время спасательные работы продолжаются.
Полицейские призывают граждан в связи с неблагоприятными погодными условиями воздержаться от поездок по автодорогам, следить за сообщениями о погоде и состоянии трасс.
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