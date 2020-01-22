Закрыты из-за метели несколько участков дорог в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Из-за метели со снегом и нулевой видимости закрыты ряд участков дорог в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

«С 13:45 часов в связи с ухудшением погодных условий: нулевой видимости и метели было закрыто движение на участке дороги республиканского значения «Актобе - Орск» с 39 по 135 километр от поселка Шамши Калдаякова до границы с Российской Федерацией.

Также ограничено движение на участке дороги республиканского значения «Самара-Шымкент» с 773 по 836 километр от поселка Белогорка до города Хромтау», - сообщила сотрудница ДЧС Сабина Серикова.