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Закрыты еще несколько дорог в Актюбинской области

16 Января 2020 23:21
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Закрыты еще несколько дорог в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области закрыли еще несколько участков на дорогах областного и республиканского значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня с 19:00 в связи с ухудшением погодных условий на территории Актюбинской области сильным ветром, бураном закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» с 0 по 401 километр, от города Кандыагаш до поселка Иргиз.

Также с 19:00 закрыто движение на участках автодорог областного значения «Донское-Бадамша-трасса «Актобе-Орск» с 0 по 82 километр, от поселка Донское до автодороги «Актобе-Орск». Закрыты участки «Актобе-Болгарка-Шубаркудук» (17-190 километр, от поселка Сазда – до автодороги Актобе-Астрахань), «Покровка-Темир-Кенкияк-Эмба» (0-111 километр, от автодороги «Актобе-Астрахань» – до поселка Жанажол), «Актобе-Родниковка-Мартук» (05 -93 километр, город Актобе до поселка Мартук)», - говорит сотрудник ДЧС Сабина Серикова.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Погода,
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Автор:

Самал Ендибаева

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