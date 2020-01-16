Закрыты еще несколько дорог в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области закрыли еще несколько участков на дорогах областного и республиканского значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня с 19:00 в связи с ухудшением погодных условий на территории Актюбинской области сильным ветром, бураном закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» с 0 по 401 километр, от города Кандыагаш до поселка Иргиз.

Также с 19:00 закрыто движение на участках автодорог областного значения «Донское-Бадамша-трасса «Актобе-Орск» с 0 по 82 километр, от поселка Донское до автодороги «Актобе-Орск». Закрыты участки «Актобе-Болгарка-Шубаркудук» (17-190 километр, от поселка Сазда – до автодороги Актобе-Астрахань), «Покровка-Темир-Кенкияк-Эмба» (0-111 километр, от автодороги «Актобе-Астрахань» – до поселка Жанажол), «Актобе-Родниковка-Мартук» (05 -93 километр, город Актобе до поселка Мартук)», - говорит сотрудник ДЧС Сабина Серикова.