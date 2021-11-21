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Закрыты две трассы в Актюбинской области

21 Ноября 2021 11:44
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Закрыты две трассы в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области из-за неблагоприятных условий, гололеда закрыты две трассы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамен полиции области.

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Полиция распространила видеоролик о том, что из-за гололеда закрыта трасса Куршасай-Западно-Казахстанская область. Водителей просят не выезжать за пределы населенных пунктов.

Кроме того, сегодня с утра, по сообщению департамента по ЧС, закрыта трасса Шубаркудук-Атырау.

По прогнозам сегодня в Актюбинской области ожидается сильная метель, ветер местами до 28 метров в секунду, гололед.


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#Актюбинская область   #Дороги   #Погода  
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