Закрыты два участка трассы Екатеринбург-Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с плохими погодными условиями закрыто движение для всех видов транспорта на двух участках трассы Екатеринбург-Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В частности, закрыто движение на участках: «Екатеринбург-Алматы» км 835-856 (Чистополье-граница Алматинской области) и «Екатеринбург-Алматы» км 856-917 (граница Северо-Казахстанской области - Жақсы)

На трассах республиканского значения в круглосуточном режиме продолжают работать 693 единицы техники.

При возникновении нештатной ситуации на дороге пользователи автодорог республиканского значения могут обращаться по номеру 1403, а также приложение WhatsApp по номеру +7 778 001 1403.



