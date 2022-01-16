Закрыты дороги в шести регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным АО «НК «КазАвтожол» в связи с ухудшением погодных условий (гололед, метель, ограниченная видимость) закрыто движение на автодорогах республиканского и областного значения в шести регионах: Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской областях. Об этом сообщил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Талгат Уали.

По данным РГП «Казгидромет» в регионах ожидаются метель, снег, гололед, ветер местами 15-20 м/с.

Оперативным штабом МЧС налажено межведомственное взаимодействие с дорожными службами, МВД, РГП «Казгидромет» и местными исполнительными органами. На закрытых участках дорог задействованы снегоуборочная техника, выставлены посты из числа спасателей и полицейских. Подготовлены пункты обогрева, по мере накопления техники осуществляется поэтапный пропуск автоколонн в сопровождении сотрудников полиции и дорожными службами.

«Призываем граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности. В зимний период, прежде чем запланировать выезд на автомобильные дороги между населенными пунктами, следует обязательно изучить прогноз погоды по предстоящему маршруту движения», - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 11 областях страны.



