Закрыто свыше 40 участков дорог в семи областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с плохими погодными условиями закрыто движение в семи областях республики на 41 участке, протяженностью 5122 км - это почти 20% всех дорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение МИИР РК в Telegram.

Больше всего трасс закрыто в Акмолинской и Карагандинской областях.

В Павлодарской области закрыты дороги во всех направлениях.

Самый длинный участок на котором перекрыто движение - Екатеринбург-Аматы, ее протяженность составила 723 километров.

По всей республике работает 822 единиц техники.

1. «Екатеринбург-Алматы» км. 856-917, уч. гр.Северо-Казахстанской обл.-с.Жаксы.

2. «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км. 16-205, уч. г.Нур-Султан- гр.Павлодарской обл.

3. «Жезказган-Петропавловск» км. 377-595, уч. гр.Костанайской обл.-гр. СКО.

4. Екатеринбург-Алматы, км 1007-1247 (Атбасар-Нур-Султан)

5. Нур-Султан-Петропавловск, км 18-231 (Нур-Султан-Щучинск)

6. Нур-Султан-Кабанбай батыр-Киевка-Темиртау, км 32-51 (Кабанбай батыр-граница Карагандинской обл)

7. Екатеринбург-Алматы, км 1291-1353 (Жибек Жолы-граница Карагандинской обл)

8. Щучинск-Зеренда, км 0-80 (Щучинск-Зеренда)

9. Нур-Султан-Коргалжын, 38-180 (Акмол-Коргалжынский заповедник)

10. Макинск-Аксу-Торгай, км 0-240 (Макинск-Торгай)

11. «Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ» км. 15-105, уч. п.Белоусовка–г.Риддер.

для грузового с прицепом и полуприцепом автотранспорта

12. Омск-Майкапшагай, км 910-1002 (Калбатау-Кокпекти)

13. Усть-Каменогорск-Семей, км 10-198 (Герасимовка-Семей)

14. Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ , км 105-123 (Шемонаиха-граница РФ) для грузового с прицепом и полуприцепом автотранспорта

15. Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ , км 36-102 (Предгорное-Шемонаиха)

16. «Жезказган-Петропавловск» км. 138 -252, уч. с.Улытау-гр. Костанайской обл.

17. «Екатеринбург-Алматы» км. 1504-1620, уч. г.Караганда-п.Аксу-Аюлы.

18. «Екатеринбург-Алматы» км. 1291-1426, уч. гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау.

19. «Екатеринбург-Алматы» км. 1426-1447.

20. Нур-Султан-Кабанбай батыр-Киевка-Темиртау, км 51-102 (граница Акмолинской области-Киевка)

21. Кызылорда-Павлодар, км 972-1135 (граница Карагандинской обл-граница Павлодарской обл)

22. Кызылорда-Павлодар, км 748-906 (Атасу-Топар)

23. Калкаман-Баянаул-Керней-Ботакара» км. 231-324, уч. гр.Павлодарской обл.- п.Ботакара.

24. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 17-217, уч. г.Караганда- г.Каракаралинск

25. «Жезказган-Петропавловск», км 11-136 (Жезказган-Улытау)

26. Кызылорда-Павлодар, км 216-425 (граница Карагандинской обл-Жезказган)

27. «Жезказган-Петропавловск» км. 252-377, уч. гр.Карагандинской обл. – уч. гр.Акмолинской обл.

28. Самара-Шымкент, км 12-216 (Кызылорда-граница Карагандинской обл)

29. «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км. 200-242, уч. гр.Акмолинской обл- п.Бозшаколь.

30. «Калкаман-Баянаул-Керней-Ботакара» км. 138-231, уч. с.Баянаул-гр.Карагандинской обл.

31. Кызылорда-Павлодар, км 1135-1206 (граница Карагандинской обл-Бозшаколь)

32. Ленинский-Иртышск-Русская поляна, км 0-263 (Ленинский-граница РФ)

33. «Екатеринбург-Алматы» км. 835-856, уч. с.Чистополье обл.-гр.Акмолинской обл.

34. Жезказган-Петропавловск, км 595-671 (граница Акмолинской обл-Токсанби)

35. Омск-Майкапшагай, км 587-733 (Семей-Павлодар обл.шекарасы)

36. С 20:00 Усть-каменогорск-Алтай-Рахмановские ключи, км 6-66 (Ушановское-Серебрянск)

37. Семей-Кайнар, км 8-266

38. Алматы-Усть-Каменогорск, км 971-1068 (Калбатау-К.Кайсенов)

39. Кызылорда-Павлодар, км 216-425 (граница Кызылординской области-Жезказган)

40. Омбы-Майкапшагай, км 426-587 (Кенжеколь-граница ВКО)

41. Екатеринбург-Алматы, км 768-835 (Токсанби-Чистополье)

При возникновении нештатной ситуации Вы можете обратиться по короткому номеру телефона 1403.