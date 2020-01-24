-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:31
-
-
-
-
-
-
-
Закрыто свыше 40 участков дорог в семи областях Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с плохими погодными условиями закрыто движение в семи областях республики на 41 участке, протяженностью 5122 км - это почти 20% всех дорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение МИИР РК в Telegram.
Больше всего трасс закрыто в Акмолинской и Карагандинской областях.
В Павлодарской области закрыты дороги во всех направлениях.
Самый длинный участок на котором перекрыто движение - Екатеринбург-Аматы, ее протяженность составила 723 километров.
По всей республике работает 822 единиц техники.
1. «Екатеринбург-Алматы» км. 856-917, уч. гр.Северо-Казахстанской обл.-с.Жаксы.
2. «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км. 16-205, уч. г.Нур-Султан- гр.Павлодарской обл.
3. «Жезказган-Петропавловск» км. 377-595, уч. гр.Костанайской обл.-гр. СКО.
4. Екатеринбург-Алматы, км 1007-1247 (Атбасар-Нур-Султан)
5. Нур-Султан-Петропавловск, км 18-231 (Нур-Султан-Щучинск)
6. Нур-Султан-Кабанбай батыр-Киевка-Темиртау, км 32-51 (Кабанбай батыр-граница Карагандинской обл)
7. Екатеринбург-Алматы, км 1291-1353 (Жибек Жолы-граница Карагандинской обл)
8. Щучинск-Зеренда, км 0-80 (Щучинск-Зеренда)
9. Нур-Султан-Коргалжын, 38-180 (Акмол-Коргалжынский заповедник)
10. Макинск-Аксу-Торгай, км 0-240 (Макинск-Торгай)
11. «Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ» км. 15-105, уч. п.Белоусовка–г.Риддер.
для грузового с прицепом и полуприцепом автотранспорта
12. Омск-Майкапшагай, км 910-1002 (Калбатау-Кокпекти)
13. Усть-Каменогорск-Семей, км 10-198 (Герасимовка-Семей)
14. Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ , км 105-123 (Шемонаиха-граница РФ) для грузового с прицепом и полуприцепом автотранспорта
15. Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ , км 36-102 (Предгорное-Шемонаиха)
16. «Жезказган-Петропавловск» км. 138 -252, уч. с.Улытау-гр. Костанайской обл.
17. «Екатеринбург-Алматы» км. 1504-1620, уч. г.Караганда-п.Аксу-Аюлы.
18. «Екатеринбург-Алматы» км. 1291-1426, уч. гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау.
19. «Екатеринбург-Алматы» км. 1426-1447.
20. Нур-Султан-Кабанбай батыр-Киевка-Темиртау, км 51-102 (граница Акмолинской области-Киевка)
21. Кызылорда-Павлодар, км 972-1135 (граница Карагандинской обл-граница Павлодарской обл)
22. Кызылорда-Павлодар, км 748-906 (Атасу-Топар)
23. Калкаман-Баянаул-Керней-Ботакара» км. 231-324, уч. гр.Павлодарской обл.- п.Ботакара.
24. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 17-217, уч. г.Караганда- г.Каракаралинск
25. «Жезказган-Петропавловск», км 11-136 (Жезказган-Улытау)
26. Кызылорда-Павлодар, км 216-425 (граница Карагандинской обл-Жезказган)
27. «Жезказган-Петропавловск» км. 252-377, уч. гр.Карагандинской обл. – уч. гр.Акмолинской обл.
28. Самара-Шымкент, км 12-216 (Кызылорда-граница Карагандинской обл)
29. «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км. 200-242, уч. гр.Акмолинской обл- п.Бозшаколь.
30. «Калкаман-Баянаул-Керней-Ботакара» км. 138-231, уч. с.Баянаул-гр.Карагандинской обл.
31. Кызылорда-Павлодар, км 1135-1206 (граница Карагандинской обл-Бозшаколь)
32. Ленинский-Иртышск-Русская поляна, км 0-263 (Ленинский-граница РФ)
33. «Екатеринбург-Алматы» км. 835-856, уч. с.Чистополье обл.-гр.Акмолинской обл.
34. Жезказган-Петропавловск, км 595-671 (граница Акмолинской обл-Токсанби)
35. Омск-Майкапшагай, км 587-733 (Семей-Павлодар обл.шекарасы)
36. С 20:00 Усть-каменогорск-Алтай-Рахмановские ключи, км 6-66 (Ушановское-Серебрянск)
37. Семей-Кайнар, км 8-266
38. Алматы-Усть-Каменогорск, км 971-1068 (Калбатау-К.Кайсенов)
39. Кызылорда-Павлодар, км 216-425 (граница Кызылординской области-Жезказган)
40. Омбы-Майкапшагай, км 426-587 (Кенжеколь-граница ВКО)
41. Екатеринбург-Алматы, км 768-835 (Токсанби-Чистополье)
При возникновении нештатной ситуации Вы можете обратиться по короткому номеру телефона 1403.
- В Нур-Султане штрафы за несвоевременную уборку снега составили почти 5 млн тенге
- Какие дороги республиканского значения закрыли из-за метели в РК
- Метель и гололед сохраняются 24 января в Казахстане
- Какие дороги закрыты из-за непогоды в ВКО
- Какая погода ждет астанчан в конце января и в феврале
- Дороги открыли в Актюбинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана