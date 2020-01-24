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вчера 23:54
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Закрыто движение транспорта на дорогах трех регионов страны
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане, Карагандинской и Павлодарской областях закрыто движение для всех видов автотранспорта по всем направлениям. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
По информации АО «НК «Казавтожол», в Акмолинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на девяти участках дорог: «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» (от Нур-Султана до границы Павлодарской области), «Екатеринбург-Алматы» (от с.Жаксы до границы СКО), «Жезказган-Петропавловск» (от границы Костанайской области до границы СКО), «Екатеринбург-Алматы» (от г.Нур-Султана до границы Карагандинской области), «Екатеринбург-Алматы» (от г.Атбасара до г.Нур-Султана), «Нур-Султан-Петропавловск» (от г.Нур-Султана до г.Щучинск), «Нур-Султан-Коргалжын» (от с.Акмол до Коргалжынского заповедника), «Макинск-Аксу-Торгай» (от г. Макинска до г. Торгай), «Кокшетау - Атбасар» (от п.Балкашино до г.Атбасара).
В Актюбинской области ограничено движение для грузовых и пассажирских видов автотранспортных средств на трех участках автодорог: «Самара-Шымкент» (от п. Маржанбулак до п.Кобда), «Самара-Шымкент» (от п. Белогорка до п. Карабутак), «Актобе-Орск» (от п.Ш.Калдаякова до границы РФ).
В Алматинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на одном участке автодороги «Ушарал-Достык» (от с. Коктума до с. Достык).
В Восточно-Казахстанской области ограничено движение для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на 2 участках автодорог «Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ» (от п. Белоусовка до г. Риддера), «Омск-Майкапчагай» (от с. Калбатау до с. Кокпекты). Закрыто движение для всех видов автотранспорта на 6 участках автодорог «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» (от с.Предгорное до границы РФ), «Семей-Кайнар» (от Семея до с.Кайнар), «Алматы-Усть-Каменогорск» (от с.Калбатау до поворота п.Касым-Кайсенова), «Омск-Майкапшагай « (от г. Семея до границы Павлодарской области), «Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» (от с.Ушановское до г. Серебрянска), «Семей-граница РФ» (от г. Семея до границы РФ).
В Костанайской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Жезказган-Петропавловск» (от границы Карагандинской области до границы Акмолинской области).
В Кызылординской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Кызылорда-Павлодар» (от границы Карагандинской области до г. Кызылорды).
В Комитете по ЧС МВД рекомендовали следить за
изменениями погоды, метеорологическими сводками, смс-оповещением.
В связи с ухудшением видимости и возможными гололедными явлениями на дорогах отказаться от дальних поездок.
Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы спасения «112».
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