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Закрыто движение на участке по республиканской трассе «Атырау-Индер»

2 Января 2022 14:51
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Закрыто движение на участке по республиканской трассе «Атырау-Индер»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области закрыли часть республиканской трассы А-28 «Атырау-Индер», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Атырауской области, 2 января с 11:50 по данным управления пассажирского транспорта и автодорог Атырауской области закрыто движение на участке автодороги А-28 «Атырау-Индер». Движение приостановлено на 64 - 164 км (поселок Махамбет – поселок Индер) для всех видов автотранспорта. Сделано это в связи с ухудшением погодных условий - туманом и гололёдом.

ДЧС Атырауской области убедительно просит воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС-сообщениями от службы 112.

Напомним, в Атырауской области также закрыто движение по автодороге республиканского значения «Уральск-Атырау» на 189-482 километрах трассы от границы Атырауской области до города Уральск.


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#Атырауская область   #Транспорт   #Регионы   #Дороги   #Погода  
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Автор:

Виктор Сутягин

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